Марукян готов встретиться с президентом и оппозицией

Лидер фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян дал согласие на встречу с президентом и оппозиционными силами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, партия готова участвовать в любом обсуждении, которое способствовало бы урегулированию и выходу из политического кризиса в стране.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян предложил Николу Пашиняну, лидерам парламентских фракций и членам объединенной оппозиции провести встречу 13 марта в 12:00 по местному времени, чтобы обсудить выход из кризисной ситуации.