Илья Зайцев: "Мысли, образы и идеи Низами близки всем"

Сегодня в Москве открылась выставка "Сюжеты и образы Низами", главной целью которой заявлена демонстрация непрерывной традиции обращения к произведениям великого поэта, а также того, как гуманистические идеи и эстетические образы Низами понимались и художественно осмысливались в культуре Азербайджана и других стран в Средневековье и Новое время. Куратор выставки, российский историк-востоковед, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев рассказал "Вестнику Кавказа" об экспозиции и об идеях Низами.

- У выставки "Сюжеты и образы Низами" нестандартная концепция – сюжеты поэта фигурируют на разных материалах: на изразцах, на лаковых изделиях, иллюстрации в рукописях… Как удалось разными художественными средствами проиллюстрировать сюжеты из его поэм?

- Этой выставкой мы не только хотели отдать дань великому поэту, которому в этом году исполняется 880 лет, но и показать, как великая литература влияет на другие области искусства - на изобразительное, на декоративно-прикладное искусство. И дело тут не только в том, что Низами оставил нам грандиозную коллекцию, если можно так выразиться, сюжетов и образов, которые стали источником вдохновения для многих художников, но и в величии тех идей, которые заложены в его произведениях. Это близкие нам идеи, это то, о чем люди до сих пор мечтают. Мне кажется, что в этом как раз залог того, что его поэмы, его творчество до сих пор популярно и находит отражение в творчестве художников, композиторов, вообще всех творческих людей.

Достаточно посмотреть, что наши экспонаты представляют с хронологической точки зрения: с XIII-XIV веков вплоть до творчества художников XX века, которые творили уже, естественно, в духе европейской традиции, тем не менее творчество Низами им было очень близко. Скажем, Равиль Халилов или [советский художник, мастер ксилографии и книжной графики Сергей] Бигос, произведения которого тоже представлены. Это попытка проследить, как творчество великого поэта рождает новые смыслы и способствует творчеству других людей.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы и Илья Зайцев на открытии выставки

- Какие идеи Низами вам кажутся до сих пор актуальными?

- Идеи очень простые, близкие сердцу каждого человека: идеи милости, справедливости, разумного и справедливого устройства в обществе, щедрости. Это мысли, образы и идеи, которые близки нам всем. Эти гуманистические идеи, которые были, наверное, и для него не новы, до сих пор будоражат умы и за ними люди готовы идти. На самом деле, человек со времен Низами, мне кажется, в этом смысле совершенно не изменился

- Как готовилась выставка?

- Мы около года работали над ней в непростых условиях пандемии. Мы хотел отметить юбилей Низами, памятуя о том, как его 800-летие праздновалось в блокадном Ленинграде, в Эрмитаже умирающими от голода людьми. Они нашли в себе силы это сделать зимой 1941 года. Тогда отмечалось два юбилея: 800-летие Низами и 500-летие Навои. Это очень важно для нас. При подготовке этой выставки мы очертили круг тех произведений, в которых нашли отражение сюжеты и образы Низами. Потом эта идея выросла в то, чтобы показать широкую палитру его произведений на большом материале, то есть от XIII-XIV веков вплоть до искусства века XX. Это очень интересно. У есть картина Рериха, который очень удачно связывает эти эпохи - средневековую и искусство XX века. Она намеренно стилизована под миниатюру, несмотря на то, что это темпера, а совсем даже не миниатюра. Не знаю, насколько нам это удалось, но идея была показать, как великая литература рождает новый смысл и новые образы.

Руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова и Илья Зайцев на открытии выставки

- Вы сотрудничали с Азербайджаном при подготовке выставки?

- Нам очень помогает Фонд Гейдара Алиева. Мы очень надеемся, что в мае, после того, как выставка закроется в Москве, она отправится в Баку и продолжит радовать зрителей в Центре Гейдара Алиева.

С Фондом Гейдара Алиева мы работаем в тесном контакте. Кстати, здесь представлены экспонаты не только из Государственного музея Востока, но и из Фонда Марджани, государственного Эрмитажа, графика Бигоса - из Государственного музея изящных искусств, Пушкинского музея. Есть и практически никогда не выставлявшиеся, малоизвестные вещи, которые были отождествлены с произведениями Низами совсем недавно, из собрания Музея-усадьбы ”Архангельское”; серия миниатюр из собрания саратовского Художественного музея им. Радищева. Все они прекрасно дополняют эту галерею образов.