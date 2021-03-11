КТО в Советском районе Махачкалы

Режим контртеррористической операции ввели в Советском районе Махачкалы, сообщает ТАСС.

"Начальник управления ФСБ России по Дагестану принял решение о введении режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы" – сказал собеседник агенства.

По сообщению Оперштаба, в ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.