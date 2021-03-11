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Экипажу удалось снять с мели сухогруз "Порт Оля"

Экипажу удалось снять с мели сухогруз &quot;Порт Оля&quot;

Сегодня утром экипажу теплохода "Порт Оля", севшему на мель на 156-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, удалось снять сухогруз, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 10:15 (9:15 мск) "Порт Оля-2" самостоятельно снялся с мели и следует на выход из Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 9 марта "Порт Оля 2", груженый 4 тыс 398 тонн зерна, перекрыл Волго-Каспийский морской судоходный канал, заблокировав движение судов. Теплоход следовал в порт Амирабад (Иран).

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Вестник Кавказа

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