Экипажу удалось снять с мели сухогруз "Порт Оля"

Сегодня утром экипажу теплохода "Порт Оля", севшему на мель на 156-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, удалось снять сухогруз, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 10:15 (9:15 мск) "Порт Оля-2" самостоятельно снялся с мели и следует на выход из Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 9 марта "Порт Оля 2", груженый 4 тыс 398 тонн зерна, перекрыл Волго-Каспийский морской судоходный канал, заблокировав движение судов. Теплоход следовал в порт Амирабад (Иран).