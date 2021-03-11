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Названа дата суда по отставке замглавы Генштаба, вызвавшей кризис в Армении

Названа дата суда по отставке замглавы Генштаба, вызвавшей кризис в Армении

Первое заседание по иску бывшего первого заместителя главы Генштаба ВС РА, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна о признании незаконности его отставки назначено на 29 апреля, следует из данных сайта судебной информации Datalex.

Дело будет слушаться судьей Мери Амбарцумян, ответчик - президент Армении Армен Саркисян, третья сторона - аппарат премьер-министра и Генштаб, передает Sputnik Армения.

Напомним, именно отставка Хачатряна спровоцировала обострение политического кризиса в Армении, завершившееся накануне, когда глава Генштаба ВС РА Оник Гаспарян признал свою отставку.

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Вестник Кавказа

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