В Германии призвали закупить "Спутник V"

Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал германское правительство убедить Евросоюз в необходимости закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

"Призываю правительство ФРГ дать ЕС понять, что сейчас следует закупить у производителей «Спутника V» соответствующее количество вакцины", заявил он, аргументировав это тем, что благодаря препарату вероятность возвращения к нормальной жизни увеличится.

Далее он отметил, что он не делает выбор между существующими вакцинами и, когда это станет возможным, привьется тем препаратом, который будет доступен, передает "Газета.ru" со ссылкой на Ostthüringer Zeitung.