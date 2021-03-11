Определены плюсы работы на дому
Сотрудники компаний отметили повышение производительности труда и эффективное распределение своего времени при переходе на удаленку. Об этом сообщают данные отчета американского сервиса по поиску работы Upwork.
Также о повышении продуктивности работников на дистанционке заявила треть опрошенных руководителей. Около 61,9% менеджеров считают, что процент нанимаемых на удаленку людей увеличится.
Среди основных преимуществ дистанционной работы, перечисленных респондентами, отмечаются отсутствие поездок на работу, меньшее количество ненужных встреч и отвлекающих факторов в офисе.
Тем не менее, участники опроса среди трудностей работы дома отметили отвлекающие факторы и надобность в освоении новых технологий.
В целом ожидаемый темп роста количества вакансий дистанционки увеличился с 30 до 65%.
Стоит добавить, что каждый третий работающий житель России хотел бы совмещать занятость в офисе с деятельностью из дома.
Вестник Кавказа
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