Определены плюсы работы на дому

Сотрудники компаний отметили повышение производительности труда и эффективное распределение своего времени при переходе на удаленку. Об этом сообщают данные отчета американского сервиса по поиску работы Upwork.

Также о повышении продуктивности работников на дистанционке заявила треть опрошенных руководителей. Около 61,9% менеджеров считают, что процент нанимаемых на удаленку людей увеличится.

Среди основных преимуществ дистанционной работы, перечисленных респондентами, отмечаются отсутствие поездок на работу, меньшее количество ненужных встреч и отвлекающих факторов в офисе.

Тем не менее, участники опроса среди трудностей работы дома отметили отвлекающие факторы и надобность в освоении новых технологий.

В целом ожидаемый темп роста количества вакансий дистанционки увеличился с 30 до 65%.

Стоит добавить, что каждый третий работающий житель России хотел бы совмещать занятость в офисе с деятельностью из дома.