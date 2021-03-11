Главная » Новости

Правительство России займется оздоровлением Дона

Фото: YouTube
Фото: YouTube

В России вплотную займутся оздоровлением и развитием водохозяйственного комплекса Дона – поручение до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению реки дал премьер-министр России Михаил Мишустин, - сообщили в пресс-службе правительства.

"На совещании в правительстве была затронута тема охраны окружающей среды, в частности экологическая ситуация на Дону. В связи с этим Минприроды, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития поручено до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Работа будет вестись в рамках нацпроекта "Экология", - добавили в пресс-службе.

1410 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!