"Никто" выиграл бы выборы в Армении в это воскресенье

Если бы выборы в Национальное собрание Армении проходили в это воскресенье, то их выиграл бы "никто", показал опрос International Republican Institute, профинансированный USAID.

Именно такой ответ (None) дали на вопрос "За какую политическую партию, если таковая имеется, вы бы проголосовали, если бы в следующее воскресенье состоялись общенациональные парламентские выборы" дали 42% респондентов.

Второе место занял правящий блок "Гражданский договор"/"Мой шаг" - 33%. Далее с огромным отрывом следуют "Процветающая Армения" - 3%, а также один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберт Кочарян - 2%.

По 1% голосов опрошенных получили бывшая правящая партия зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Кочаряна и Сержа Саргсяна РПА, АРФД, оппозиционный блок из 17 партий "Движение в защиту родины", террористическая группировка "Сасна црер". У "Просвещенной Армении" оказалось менее процента.

Ответ "не знаю" дали 12% респондентов.