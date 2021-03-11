Франция расследует факты участия своих граждан во Второй Карабахской войне. А другие страны?

Франция начала расследование в отношении незаконного участия своих граждан во Второй Карабахской войне, говорится в статье доктора политических наук Себастьена Буссуа, опубликованной в авторитетном французском журнале General de Europe. Автор указывает, что такая деятельность строго запрещена международным правом, и заявляет, что Ереван был юридически обязан немедленно положить конец нарушениям. Но Армения, наоборот, стимулировала подобные действия. Буссуа также напоминает о том, что Секретная армия освобождения Армении (АСАЛА) во второй половине ХХ века совершила несколько громких терактов.

Как пишет научный сотрудник Центра анализа международных отношений в Баку Роза Аскерова в статье для Eurasiareview, организации армянской диаспоры сыграли немалую роль во Второй Карабахской войне, предоставив силы и финансирование армянским Вооруженным силам, причем вовлечение иностранных боевиков армянской стороной на протяжении всего конфликта широко освещалось как в местных, так и в международных СМИ. Армянские организации по всему миру распространили объявления о вербовке в вооруженные силы, и одна из таких организаций под названием VoMA (сокращение от армянского ”искусство оставаться в живых”), действующая в Ереване, начала ускоренные курсы военной подготовки с целью создания горнострелкового батальона под командованием Министерства обороны Армении. По окончании войны азербайджанская сторона обратилась в правоохранительные органы с ходатайством о начале расследования незаконного участия армянских граждан в боевых действиях в Карабахе.

Поскольку иностранные комбатанты, завербованные с целью подрыва территориальной целостности государства, подпадают под определение ”наемников”, развертывание боевиков считается нарушением армянской стороной международных законов войны в соответствии со статьей 47 Дополнительного протокола I от 1977 года к Женевским конвенциям 1949 года и статьи 1 и 5 Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 1989 года.

По данным информационных агентств, к военным действиям против Азербайджана присоединилось неопределенное количество граждан Франции, в том числе французский армянин Артур Оганисян, который в интервью российскому изданию ”Новая газета” упомянул, что он и два его брата прибыли в Армению, получили автоматические винтовки, не предъявив никаких документов или соответствующих разрешений, и были быстро приняты в армию.

Подобные случаи были также отмечены информационным агентством France24, которое опубликовало видеоматериалы, подтверждающие рассказы добровольцев, направляющихся в Армению для участия в боевых действиях. Среди которых был боевик Вардан и 28-летний гражданин Франции Сипан Мурадян. Информационное агентство The French Liberation распространило информацию о том, что гражданин Франции Марк де Каккере-Вальменье проходит военную подготовку в Вооруженных силах Армении. Фотография, опубликованная в социальных сетях известным неонацистом Каккере-Вальменье и лидером крайне правой группировки Zouaves Paris (ZVP), подтвердила его присутствие на оккупированных территориях Азербайджана.

Посольство Азербайджана во Франции обратилось в прокуратуру с просьбой начать расследование возможных нарушений местных и международных законов, совершенных французскими гражданами армянского происхождения, которые в течение нескольких недель воевали в Карабахе.

Правительство Армении распространило информацию о вербовке в армию иностранных граждан армянского происхождения. Среди них были граждане Австралии, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Канады, Кипра, Дании, Египта, Франции, Греции, Индии, Иордании, Ливана, Мексики, Российской Федерации, Испании, Швеции, Украины и США. Организации диаспоры активно призывали своих членов участию в боевых действиях.

Несмотря на то, что статья 208 (2) Уголовного кодекса Российской Федерации запрещает участие ее граждан в Вооруженных силах, не предусмотренных федеральным законом, и гласит, что такие действия могут привести к тюремному заключению сроком до пяти лет, глава Союза Армян России Ара Абрамян 28 сентября 2020 года заявил, что 20 тысяч российских армян хотят сражаться за армянский сепаратистский режим в Карабахском регионе Азербайджана. В результате 29 сентября члены армянской диаспоры в России, в том числе несколько представителей партии АРФ "Дашнакцутюн", выехали из Сочи в Ереван с целью присоединиться к боевым действиям в качестве добровольцев.

Подобные случаи имели место в европейских странах. По данным информационного агентства Sputnik Hellas, не менее 30-35 греческих армян, а также 10-15 этнических греков выехали в Армению для участия в боевых действиях против турецких вооруженных сил. Похожий случай был освещен испанским информационным агентством El Confidencial. Согласно информационной утечке, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) из Сирии и Ирака, а также 1500 курдских наемников также присоединились к армянским Вооруженным силам.

Материалы, опубликованные в вышеупомянутых отчетах и статьях, свидетельствуют о том, что Вооруженные силы Армении использовали мобилизованных членов диаспоры из иностранных государств во Второй Карабахской войне в нарушение как международного права, так и уголовных кодексов стран пребывания членов диаспоры. Будет ли это расследование повторено другими государствами или приведет ли к санкциям против властей Армении и диаспоральных организаций, неизвестно. Между тем, расследование нарушений такого рода может стать очередным шагом на пути к миру.