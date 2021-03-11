Ростовский речной вокзал стал памятником архитектуры

Рабочая группа Комитета по охране культурного наследия Ростовской области признала здание речного вокзала и гостиницы "Якорь" в Ростове-на-Дону объектом культурного наследия.

"Будем надеяться, что это уже почти объект культурного наследия, и он уже под охраной. Будем надеяться также, что в будущем его удастся привести к первозданному виду», - рассказал известный архитектор Артур Токарев, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, ранее объектом культурного наследия признали здание Ростовского театра кукол.