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Ростовский речной вокзал стал памятником архитектуры

Фото: wikimapia.org
Фото: wikimapia.org

Рабочая группа Комитета по охране культурного наследия Ростовской области признала здание речного вокзала и гостиницы "Якорь" в Ростове-на-Дону объектом культурного наследия.

"Будем надеяться, что это уже почти объект культурного наследия, и он уже под охраной. Будем надеяться также, что в будущем его удастся привести к первозданному виду», - рассказал известный архитектор Артур Токарев, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, ранее объектом культурного наследия признали здание Ростовского театра кукол.

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Вестник Кавказа

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