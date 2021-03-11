Россия уходит от доллара

Россия все чаще совершает расчеты в национальных валютах при торговле с другими странами, постепенно снижая зависимость от доллара, рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", - цитирует его "Коммерсантъ".

Политик также напомнил, что в конце прошлого месяца Россия изменила валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, так что в нее вошли японская йена (5%) и китайский юань (15%), доли американского доллара США и евро уменьшены с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на прежнем уровне - 10%.

Напомним, ранее спикер председатель Совета федерации Валентина Матвиенко пояснила, что доллар США не уйдет из обращения в России и никуда не пропадет, но экономике РФ надо уменьшать зависимость от него. Снижение зависимости также рассматривает как необходимость замглавы МИД России Сергей Рябков - из-за новых возможных санкций Вашингтона.