В КБР около 270 женщин с COVID-19 родили здоровых детей

За все время коронавирусной пандемии в Кабардино-Балкарии 267 женщин успешно родили здоровых детей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По данным главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава республики Лолиты Темботовой, за время пандемии успешно родоразрешены 267 женщин, у которых была найдена инфекция.

"Все роженицы во время беременности и после родов находились под особым наблюдением врачей, по каждому случаю проводились телемедицинские консультации с федеральными центрами. Роды прошли успешно - и мамы, и дети чувствуют себя хорошо", — отметила Темботова.

В Минздраве региона также добавили, что 8 марта в ковид-госпитале в Нарткале родились три девочки. Роженицы поступили в акушерское отделение больницы с подтвержденным ковидом.