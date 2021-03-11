Подарки на 8 марта в России оказались в пять раз дороже презентов на 23 февраля

Средняя стоимость наиболее популярных подарков для женщин на 8 марта превысила аналогичный показатель для мужчин на 23 февраля почти в пять раз - 2 630 рублей против 575 рублей. Такие результаты дало исследование IТ-компании "Эвотор", изучившей чеки россиян за неделю до каждого из праздников.

По его данным, чаще всего на 8 марта дарили цветы. Так, на неделе со 2 по 8 марта среднее число покупок в цветочных магазинах (в чеках) выросло в 3,9 раза по сравнению с неделей ранее, средняя стоимость букета за неделю также выросла - в 1,5 раза, до 2 630 рублей.

Второе место среди женских подарков заняли ювелирные украшения: их покупали чаще в 2,2 раза, а средний чек покупки увеличился на 58%, до 15 308 рублей, по сравнению с предыдущей неделей.

На третьей строчке - косметика: ее приобретали чаще на 75%, правда, средний чек оказался на 18% меньше, чем за неделю до этого, - всего 2 176 рублей. Число покупок в магазинах нижнего белья за предпраздничную неделю выросло на 66%, сладостей - на 25%, услуг в салонах красоты - на 22%, пишет ТАСС.

Что касается мужчин, то самым распространенным подарком для них ко Дню защитника Отечества оказались традиционные носки: число их покупок выросло перед 23 февраля в полтора раза, а средний чек уменьшился на 8% по сравнению с неделей ранее - 757 рублей.

Второе место заняли средства для бритья, их покупали чаще на 28%, а средний чек составил 644 рубля, почти не изменившись к предыдущей неделе.