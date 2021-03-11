В Алматы запретили пятничную молитву

Заместитель главы управления по делам религий Ергали Кошеке сообщил, что ограничения из нового постановления главврача Алматы коснутся и религиозных объектов.

"В зданиях культовых объектов разрешается проведение только индивидуальных молитв, без коллективных богослужений, при условии строгого соблюдения социальной дистанции, масочного режима и дезинфекции", - приводит слова Кошеке "Спутник-Казахстан".

Он также подчеркнул, что администрациям религиозных объектов необходимо организовать замер температуры при входе в здание, не допускать нахождение прихожан без масок и установить санитайзеры. Кошеке попросил верующих мегаполиса отнестись с пониманием к данным временным ограничениям.

"Мы не в первый раз сталкиваемся с такими ограничениями, и я думаю, что этот этап тоже будет пройден совместными усилиями", - добавил он.