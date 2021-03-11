Референдум по Конституции Киргизии пройдет 11 апреля

Парламент Киргизии одобрил назначение конституционного референдума на 11 апреля, - такое решение было принято сегодня на заседании законодательного собрания страны, за него проголосовали 94 депутата, шестеро высказались против.

Согласно проекту документа, опубликованному на сайте парламента Киргизии 9 февраля, в стране предлагается ввести институт Народного курултая как совещательного и наблюдательного собрания, а также переформатировать институты президента и правительства, - передает РИА Новости.

Президент страны будет отвечать за формирование и работу кабмина, возглавлять кабмин будет глава президентской администрации. Также документ предполагает снижение числа депутатов парламента со 120 до 90.

Фактически предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.