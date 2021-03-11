Пятигорск предупредили о надвигающемся снегопаде

Синоптики предупредили гостей и жителей Пятигорска, что 11 и 12 марта в городе пройдет обильный снегопад, также прогнозируется понижение температуры до -9.

Глава города Дмитрий Ворошилов, в свою очередь, призвал быть осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. "В ближайшие два дня нас ожидают снегопады. Соблюдайте правила дорожного движения", - сообщил он, выразив надежду, что весна не за горами.