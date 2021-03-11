Водитель "Жигулей" сбил фельдшера и протаранил "скорую" на Ставрополье

Автоавария с участием "скорой" произошла сегодня ночью в Ессентуках. Об этом сообщают ставропольские СМИ.

Машина "скорой помощи" прибыла на вызов и встала у обочины, маячки на ней были включены. В этот момент водитель "ВАЗ-21130", ехавший на небезопасной скорости, не сумел справиться с управлением и сбил 22-летнюю девушку-фельдшера, после чего врезался в автомобиль "скорой".

В результате инцидента фельдшер получила тяжелейшие травмы ног, пострадали также водитель и пассажир "Жигулей", всех раненых доставили в больницу.

По факту ЧП ведется проверка, выясняются обстоятельства и степень ответственности участников.