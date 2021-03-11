Жителей Кубани ждет морозный снежный день

Температура воздуха на Кубани уверенно подбирается к нулю градусов, однако несмотря на это, сегодня жителям края придется померзнуть: утром в Краснодаре столбики термометра показали -1, однако ощущались они как -9, и это – при умеренном ветре со скоростью около 7 м/с, - сообщает сервис "Яндекс. Погода".

Сегодня днем в столице Кубани воздух прогреется до 0 градусов, но по ощущениям это тепло будет обманчивым и восприниматься будет как -10. Порывы ветра достигнут 13-18 м/с, вечером похолодает до -3, а ночью – до -7, ожидаются и небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает портал Юга.ру.

По краю тоже ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, а днем даже возможна метель. Скорость ветра составит 6-11 м/с, местами порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем -3…+2, - уточнили в краснодарском гидроментцентре.

На Черноморском побережье переменная облачность, утром и днем будет идти мокрый снег, ветер 12-14 м/с, местами порывами до 18-28 м/с, а температура воздуха днем составит -2…+3 градуса.