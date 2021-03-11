Ароматерапевт: определенные запахи помогут победить аппетит

Различные запахи могут помочь справиться с чувством голода и даже уменьшить аппетит, при этом лучше выбирать натуральные эфирные масла, рассказала ароматерапевт Галина Колосова.

"Если тянет на сладкое, можно взять корицу, можно взять кассию. Если тянет на жирную пищу, то тогда цитрусы - грейпфрут, апельсин, лимон - будут снижать немного аппетит. Наоборот, возбуждают аппетит всякие зеленые специи типа розмарина, тимьяна, кардамона, орегано", - цитирует ее радио Sputnik.

Специалист уточнила, что дышать эфирными маслами лучше с помощью диффузора, который можно установить на рабочий стол, чтобы, когда возникнет желание съесть, например, шоколадку, просто подышать маслами.

Колосова подчеркнула, что такую ароматерапию лучше проводить регулярно, курсами в две-три недели, по несколько раз в день, чтобы сделать это своей привычкой.