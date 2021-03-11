Казахстанские авиаторы возобновили все внутренние авиарейсы

Казахстанские авиакомпании доложили о возобновлении полетов по всем внутренним маршрутам, - сообщила сегодня пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

"На сегодняшний день полностью возобновлены все внутренние авиарейсы по 45 маршрутам с частотой 590 рейсов в неделю. По международным направлениям поэтапно возобновлены рейсы в 14 стран - Турция, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссия, Украина, Германия, Узбекистан, Киргизия, Египет, Россия, Грузия, Таджикистан, Мальдивы, Шри-Ланка - по 35 маршрутам с частотой 103 рейса в неделю", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, после начала пандемии Казахстан приостановил почти все регулярные пассажирские авиаперевозки, которые начали постепенно возобновляться с 1 мая прошлого 2020 года.