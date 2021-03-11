Байден пообещал миру поделиться вакциной, но попозже

США поделятся вакцинами с другими государствами, но тогда, когда в стране появится их избыток, - заявил президент США Джо Байден.

"Если у нас будет излишек, мы поделимся с остальным миром", - сказал Байден, цитирует его "Интерфакс".

"Мы начнем с того, что сначала позаботимся об американцах, а затем попытаемся помочь остальному миру", - пояснил американский глава, добавив, что США не будут в полной безопасности, пока в безопасности не окажется весь мир.