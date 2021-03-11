В аптеки Алматы не завозят лекарства?

Казахстанские фармацевты бьют тревогу: в аптеках Алматы исчезли самые востребованные лекарства, применяемые при заболеваниях сердца, сосудов и воспалении дыхательных путей, - сообщает "Хабар 24".

Препаратов нет в продаже уже около трех месяцев, возможно, это связано с тем, что министерство здравоохранения страны своим приказом установило предельно-допустимые цены на эти препараты, и их стоимость оказалась ниже рыночной, - пишут СМИ.

В Казахстане велика смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, спасает профилактика, но алматинцы не могут купить в аптеках кардиомагнил, разжижающий кровь, поскольку, как рассказывают работники аптек, дистрибьюторы перестали его завозить, - передает Sputnik Казахстан.

До нового года цена на кардиомагнил колебалась от 1 450 до 2 100 тенге - в зависимости от содержания в нем основного вещества. Однако вышел приказ министра здравоохранения, согласно которому розничная цена снизилась до 1 369 тенге, и завозить его дистрибьюторам стало невыгодно.

Такая же ситуация с курантилом для профилактики тромбоэмболии, с эреспалом, лечащим острые респираторные заболевания. Между тем эти лекарства необходимы и в период пандемии.