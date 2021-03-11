Россияне набрали кредитов на 1,6 трлн рублей

Как показало исследование, проведенное аналитиками "Тинькофф банка", объем задолженности по кредитным картам у россиян к ноябрю 2020 года превысил 1,64 трлн рублей, - пишет газета "Ведомости".

Уже в I квартале 2020 года объем карточных кредитов вырос на 48 млрд рублей, во II квартале произошло снижение на 42,7 млрд рублей, за III квартал долг увеличился на 37 млрд рублей, а к ноябрю достиг максимального значения в 1,647 трлн рублей. В декабре произошло сокращение, в результате по итогам года объем задолженности составил 1,621 трлн рублей, - передает "АиФ".

Рекордный показатель связан с пандемией нового коронавируса: из-за нее привычный уровень дохода у многих снизился, и усилилась потребность в заемных средствах, - полагают эксперты.