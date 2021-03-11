Жителям столичного региона пообещали морозную и ясную погоду

Сегодня днем жителей столичного региона ожидает морозная ясная погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице днем составит шесть-восемь градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается от пяти до десяти градусов ниже нуля. В ночные часы в столице может похолодать до минус 18, а в регионе - до минус 25 градусов, передает "АиФ".

Ветер слабый, переменных направлений – его скорость составит 2-7 м/с, а атмосферное давление останется повышенным - около 759 мм рт ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве уже через два дня, 13 марта, вырастет на 20-25 градусов по сравнению с четвергом.

"Будет очень сильное повышение температуры. В субботу днем температура будет уже около 0 градусов, то есть на 20-25 градусов температура повысится за двое суток, с четверга", - сообщил он.

Уже завтра, в пятницу, температура устремится вверх – в регионе будет 7-5 градусов мороза, в субботу - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, в воскресенье воздух прогреется до 4 градусов тепла.