Токаев пообещал казахстанцам рост доходов на 30%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил общенациональные приоритеты страны до 2025 года, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативно-правовых актов.

Общенациональные приоритеты – это десять конкретных задач по трем ключевым направлениям: благополучие граждан, качество институтов и построение сильной экономики. Наиболее интересным для граждан страны является благополучие казахстанцев, и целевые показатели по нему следующие: рост реальных денежных доходов населения - не менее чем на 27% от уровня 2019 года; увеличение до 27% доли доходов 40% наименее обеспеченного населения в общих доходах, - передает Sputnik Казахстан.

Амбициозны задачи и в рамках приоритета "Доступная и эффективная система здравоохранения" – перед властями поставлена цель повысить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет.

По приоритету "Сбалансированное территориальное развитие" планируется повысить до 80% уровень удовлетворенности населения качеством работы местных исполнительных органов, - отмечается в документе.