Круглый стол "Мой Бизнес: поддержка, развитие, новое в законодательстве" проведут на Ставрополье 18 марта

В Михайловске (Шпаковский район) 18 марта состоится круглый стол "Мой Бизнес: поддержка, развитие, новое в законодательстве". Об этом сообщают ставропольские СМИ.

Его участникам - индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций - расскажут о господдержке бизнеса, патентной системе налогообложения, налоговом режиме для самозанятых, применении QR-кодов в общественных местах, актуальных тенденциях в маркировке и контрольно-кассовой технике, особенностях ведения бизнеса онлайн и о соцсетях как инструменте продвижения.

Посетить мероприятие можно бесплатно, однако предварительно надо зарегистрироваться, пишет "Сайт Ставрополя 1777".

Организатором круглого стола выступает Центр оказания услуг "Мой бизнес", действующий на базе НКО "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае".