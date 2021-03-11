Саакашвили рассказал о "подмоченной" репутации Украины

Украина заработала среди иностранных инвесторов репутацию "государства-кидалова", - заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

"На Украине нет иностранных инвестиций – они в украинском ВВП составляют менее 2%, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%", - отметил Саакашвили, передает РИА Новости.

Это "живые" деньги, "которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места", но этого нет, - отметил Саакашвили, пояснив: "Кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", - сказал он.

Основная проблема инвесторов в том, что их в стране "обирают до нитки". "Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", - заключил бывший грузинский лидер.