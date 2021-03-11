В Казахстане за сутки выявлено 752 новых случая коронавируса

Согласно новым данным, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусом, - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

По числу заболевших второй день подряд лидирует Алматы – в мегаполисе выявлено 197 инфицированных. Накануне в Алматы было выявлено 160 пациентов с коронавирусом, - передает Sputnik Казахстан.

Большое число заболевших отмечается и в столице – за сутки здесь прибавилось 94 инфицированных, третье место по числу заболевших занимает Западно-Казахстанская область – 74 новых пациента.

Всего в стране подтверждено 220 077 случаев, а меньше всего заболевших за сутки в Кызылординской и Туркестанской областях - по одному пациенту.

Накануне опубликовано новое постановление санитарного врача Жандарбека Бекшина, согласно которому усилены карантинные меры и запрещено массовое празднование Наурыза.