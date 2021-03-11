Минздрав Южной Осетии будет прививать граждан российской вакциной

Власти Южной Осетии попросили у России поставок в республику российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", - сообщил и.о. Минздрава республики Георгий Тотчиев.

"Мы запросили 1,5 тыс доз вакцины, и по мере ее расходования будем запрашивать еще. Для хранения препарата есть все необходимые условия", - цитирует Тотчиева Sputnik Южная Осетия.

Вопрос поставки препарата в республику может быть решен в течение двух-трех недель, - добавил Тотчиев.