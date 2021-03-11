Бесплатные курсы для экскурсоводов, посвященные городским легендам, организуют в Ставрополе

Ставропольский центр развития малого и среднего предпринимательства совместно с администрацией города с 24 по 26 марта организует курсы повышения квалификации для менеджеров туристических компаний. Об этом сообщают СМИ.

Участники пройдут обучение по программе "Современные требования в организации экскурсионных услуг". В ее рамках они получат теоретические и практические навыки планирования туристических маршрутов, созданных на основе городских легенд.

После прохождения курсов слушателям будет выдано удостоверение об освоении ими основ профессиональной деятельности гида (экскурсовода), пишет "Сайт Ставрополя 1777".

Обучение на курсах бесплатное, но число мест ограничено, поэтому всем, кто хочет поучаствовать в них, необходимо записаться заранее.