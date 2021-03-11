США в минувшем году столкнулись с невиданной смертностью – СМИ

Ушедший 2020 год стал самым смертоносным в истории США, - пишет газета Politico со ссылкой на поступившие в его распоряжение данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Так, согласно их данным, в минувшем году в США умерли более трех миллионов человек, а коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечных заболеваний и рака и привел к росту смертности в стране на 15%, - передает РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в США превысило 29 млн человек, скончались от болезни более 529 тыс пациентов. В США проводится экстренная вакцинация.