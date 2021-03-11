Главный тренер "Томи" рассказал о потасовке после матча с "Аланией"

Главный тренер "Томи" Александр Кержаков рассказал об инциденте, случившемся после матча 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Аланией" и "Томью" (2:3).

Наставник подчеркнул, что представители томской команды были лишь косвенными участниками потасовки. "Не поддались на провокацию и быстро прекратили это дело, уйдя в раздевалку. В подтрибунном помещении уже ничего не было", - поведал Кержаков.

По его словам, на поле была провокация со стороны игроков "Алании", которые выбежали на поле и толкнули игроков "Томи". "Но наши ребята спокойно ушли в раздевалку", - цитирует специалиста Metaratings.

Напомним, матч "Алания" – "Томь" состоялся во Владикавказе 27 февраля. На 95-й минуте встречи главный тренер "Алании" Спартак Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили потасовку. В столкновении участвовали главные тренеры обеих команд – Спартак Гогниев и Александр Кержаков. Наставник "Алании" подлетел к судье Артему Чистякову с оскорблениями и нанес ему один удар в область живота.