Блинкен: у США пока нет никаких решений по Афганистану

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, что новая администрация еще не приняла никаких решений насчет своей политики в отношении Афганистана.

"Тем временем мы изучаем собственную концепцию размещения войск, в том числе крайний срок, приходящийся на 1 мая. Никаких решений на этот счет мы еще не приняли", - цитирует госсекретаря ТАСС.

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена сообщила, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как движение "Талибан" (запрещено в России) выполняет условия мирного соглашения, подписанного в Дохе с предыдущей администрацией президента США Дональда Трампа.