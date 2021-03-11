Насколько Узбекистан важен для Евросоюза

Узбекистан претерпел значительные политические изменения за последние пять лет. Под руководством Шавката Мирзиеева страна перешла от изолированной диктатуры к молодой демократии, от теневой экономики к либерализованному рынку, от слабого государства к позиции регионального игрока, пишет Euractiv. Узбекистан имеет геостратегическое значение не только для Китая и России, но и для Европейского союза. Будучи транспортным и транзитным хабом нового Шелкового пути, ЕАЭС, а также стратегии взаимодействия ЕС и Азии, Узбекистан представляет собой платформу, которая соединяет евразийский континент и объединяет экономики мира.

Страна уже смогла плодотворно сотрудничать одновременно с Китаем и Россией. Что касается Европы, то хотя регион долгое время оставался без внимания Евросоюза, в 2019 году ЕС стал главным торговым партнером для всех центральноазиатских государств - общий оборот составил 24,1% от их всего объема торговли стран региона. Казахстан и Узбекистан, два региональных лидера, постоянно улучшают свои торговые отношения с 27 государствами Евросоюза, импортируя больше, чем экспортируя. В этом смысле Узбекистан - идеальное место для европейского бизнеса. В стране созданы одни из самых благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе. Он привлекает иностранных инвесторов и компании, которые стремятся к более амбициозным региональным целям.

В Узбекистане действует более 15 свободных экономических зон и более 100 малых промышленных зон, созданных для формирования лучших возможностей для иностранных инвесторов и предпринимателей, освобождая их от многих налогов и сборов на срок до 10 лет. Важно обратить внимание и на рейтинг Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, в котором Узбекистан оказался выше своих соседей, и на сотни европейских предприятий, уже присутствующих в стране. Ожидается, что ВВП Узбекистана достигнет уровня Казахстана через 15 лет и продолжит расти. Ташкент стремится к экономической модели, основанной на собственном человеческом капитале и экономической диверсификации.

Что касается регионального сотрудничества, то инициативы Мирзиеева по урегулированию накопившихся в Центральной Азии проблем (делимитация и демаркация границ между государствами Центральной Азии, решение водных и пограничных вопросов, а также первая встреча глав государств нестабильного региона в марте 2018 года - и это лишь некоторые из них) показывают, что Узбекистан активно координирует развитие региона. Страна крайне заинтересована в своей стабильности, процветании и свободе от внешнего политического влияния.

Стабильный и процветающий центральноазиатский регион, балансирующий между российским и китайским влиянием, руководствуясь примером Узбекистана, станет надежным энергетическим партнером Евросоюза. Даже сегодня регион является источником значительных объемов импортируемой энергии для Европы. Для европейцев важно, чтобы страны Центральной Азии запустили такие проекты как, например, Транскаспийский морской маршрут в сотрудничестве с ЕС. Этот проект выгоден и странам Европы, и странам Центральной Азии, которые способны экспортировать большие объемы энергоресурсов в Евросоюз, но физически не могут этого сделать.

Это лишь некоторые из аргументов в пользу того, почему Евросоюз должен нарастить свое присутствие в регионе, полагаясь на внешнеполитические связи с Узбекистаном. Что касается ценностей, то с 2016 года Мирзиеев проводил политику, направленную на поощрение политической конкуренции, активизацию гражданского общества, решение вопросов прав человека и верховенства закона. Он уже изменил внутриполитический ландшафт, отношения между гражданами и государством на фундаментальном уровне. Узбекистан движется к демократии и верховенству закона, тем самым стабилизируя свое общество и успокаивая как своих граждан, так и иностранных инвесторов. Он стал союзником Европейского союза в поддержке и продвижении принципов многосторонности. После многих лет международной изоляции Ташкент инициировал множество резолюций ООН, организовал и продолжает организовывать глобальные, международные и региональные форумы, проекты, основанные на этих принципах.

Усилия Узбекистана были позитивно оценены международным сообществом, когда впервые в своей истории страна стала членом Совета ООН по правам человека. Узбекистан проявил заинтересованность в улучшении отношений с ЕС посредством GSP+, поддержки членства в ВТО и переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Страна много раз доказывала, что когда дело касается климата, бизнеса, цифровых технологий, образования и туризма, она предпочитает сотрудничать с Европейским союзом.

Сегодня Ташкент ожидает большей технической и финансовой помощи, которая необходима для проведения исследований, инноваций, развития технологий и подготовки кадров для ускорения устойчивого развития, но, прежде всего, политической поддержки, особенно в свете предстоящих президентских выборов. Поэтому ЕС должен послать Узбекистану решительный сигнал поддержки и заинтересованности, утверждает Euractiv.