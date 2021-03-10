Агдам: оккупанты украли останки Натаван

После освобождения Нагорного Карабаха от армянской оккупации появилось множество документальных свидетельств того, что многие памятники архитектуры на этих территориях были разрушены. Это стало продолжением политики уничтожения, присвоения и фальсификации культурного и архитектурно-исторического наследия азербайджанского народа.

Историк Ризван Гусейнов предлагает, в частности, обратить внимание на комплекс Имарат в Агдаме, где захоронены карабахские ханы и их потомки: "Мало того, что [оккупанты] разрушили, разграбили и превратили в свинарник этот уникальный архитектурный комплекс XVIII века, так еще совершили кощунство - вскрыли могилу поэтессы Хуршуд бану Натаван и вывезли ее останки".

Натаван очень любима азербайджанцами. Она была единственным ребенком в семье и последней наследницей одного из самых могущественных азербайджанских ханств – Карабахского. Помимо родного азербайджанского ханская дочь владела фарси, арабским и русским языками. В 1870-х Хуршид бану задумала обеспечить Шушу водой и вложила огромные деньги в строительство десятикилометрового водопровода, на ее же средства в городе был разбит великолепный парк, где появились дворец, мечеть, торговые дома, театр, клубы, реальное училище.

Ханская дочь оставила глубокий след не только в общественной-экономической жизни Азербайджана, но и в культуре. Одновременно с хозяйственными делами по благоустройству города она организовала в Шуше литературный кружок, где читали свои стихи лучшие поэты, а лучшие ханенде исполняли мугамы. Душой и сердцем кружка была сама Хуршид бану. Она писала и о любви, и о природе, и на социальные темы. Стихи Натаван, полные искренности и душевной теплоты, передавались из уст в уста. Ее газели, написанные простым языком, стали популярны не только в Карабахе, но и за пределами Кавказа.

В ходе Первой карабахской войны Шуша была оккупирована армянскими националистами, а памятники и бюсты великих азербайджанцев были демонтированы. Под горячую руку оккупантов попали изваяния Натван, Узеира Гаджибекова и Бюльбюля. Их вывезли в Грузию на металлолом, но азербайджанским властям все-таки удалось выкупить памятники людей, на плечах которых держится великолепный дворец азербайджанской культуры.

И вот недавно стало известно, что в Агдаме армянские националисты не только уничтожили могилу Натаван, но и вывезли останки. Фотограф Реза Дегати побывал на месте ее захоронения в ноябре 2020 года, после чего написал:

Здесь все было разрушено. Но это было не самое страшное. Ужас в том, что ее могилу разграбили и даже вывезли останки. Возможно это были те люди, которые в свое время пили воду из акведука, построенного на ее деньги.

Это лишь одна из многочисленных жалких попыток стереть из памяти человечества следы тюркского карабахского наследия. Международное сообщество должно дать оценку действиям тех, кто сделал осквернение и разрушение памятников и могил своей политикой.