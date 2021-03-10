Ингушетия провела первый гастрономический фестиваль

Более тысячи человек стали гостями первого гастрономического фестиваля национальной кухни в Ингушетии. Мероприятие прошло на площади Алания у башни Согласия.

По словам председателя комитета по туризму региона Беслана Мизиева, каждый район республики и город представили на конкурсе национальные блюда, акцент делался на сезонных - из черемши.

Также в рамках мероприятия прошли конкурсы, мастер-классы, выставки и конные прогулки. "Назрановский район был выбран самым гостеприимным в регионе - муниципалитет представил 30 национальных блюд, культурную программу и провел самую впечатляющую презентацию", - отметил он.

Кроме того, на фестивале была открыта выставка войлочных ковров - истингов, выставка народных промыслов от мастеров Ассоциации ремесленников Ингушетии, которые также провели среди гостей мероприятия викторину на знание истории республики.

"Мы планируем проводить его ежегодно, привнося в него новшества. Уверен, фестиваль имеет потенциал, чтобы стать в будущем северокавказским", - заключил собеседник ТАСС.