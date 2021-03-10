Верхний Ларс закрыт из-за плохой погоды

Движение по Военно-Грузинской дороге закрыли для грузовиков из-за неблагоприятных погодных условий на территории Грузии, сообщает пресс-служба главка МЧС Северной Осетии.

"С 23:00 по московскому времени Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за погодных условий на территории Грузии", - говорится в сообщении.

Напомним, что Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.