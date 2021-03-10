Железноводск приглашает в открытые купальни

В администрации Железноводска сообщили о том, что в городе началась разработка инвестплощадки для строительства нового санатория на 400 мест, в инфраструктуру которого войдут уличные термальные бассейны с минеральной водой.

По слова главы курорта Евгения Моисеева, появление открытых бассейнов с минеральной водой – это возвращение к первым курортным традициям. "История курортного Железноводска начиналась в 1810 году с первого природного открытого бассейна с минеральной водой, который назывался "Грязнушка", - поведал он, отметив, что первые посетители курорта, "а это были военные, служившие на военных заставах Азово-Моздокской укрепленной линии, приезжали к нам именно для купания в таких открытых минеральных бассейнах".

Ранее сообщалось, что в Железноводске откроется терренкур, посвященный подвигу военных медиков .