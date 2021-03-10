В США допустили смягчение санкций против Ирана

США готовы пойти на смягчение санкций против Ирана после его возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий для урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. На вопрос демократа от Калифорнии Брэда Шермана о готовности смягчить ограничения при соблюдении СВПД или движению в переговорах с Тегераном по данному вопросу Блинкен лаконично ответил "Да".

Шерман также поинтересовался у него, может ли он гарантировать, что Вашингтон не пойдет на уступки Тегерану просто для организации переговоров должностных лиц США и Ирана. Блинкен заявил "Да, могу".