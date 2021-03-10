В США признают скорое завершение "Северного потока-2"

США продолжат выступать против "Северного потока — 2", но он почти закончен, заявил госсекретарь этой страны Энтони Блинкен.

"Я работаю в должности пять недель, трубопровод на 95% закончен. Я хотел бы, чтобы мы не оказывались в ситуации, когда он практически закончен", - приводит слова Блинкена РИА Новости.

Сообщается, что госсекретарь не ответил прямо на призывы конгрессменов ввести санкции против 15 судов, которые, по их мнению, связаны с возведением газопровода.