Главы МИД России и Турции встретились в Катаре (ФОТО)
В Дохе прошла встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом турецкий министр написал на своей странице в Twitter.
Чавушоглу отметил, что обсуждались последние отношения двух государств, события в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.
Лавров в свою очередь отметил, что как раз сегодня президенты России и Турции в онлайн-режиме провели церемонию заливки бетона под основание третьего блока турецкой АЭС "Аккую". Чавушоглу признался, что из-за перелета успел посмотреть только небольшой кусочек трансляции.
📌#RF DB Sergey Lavrov’la ilişkilerimizi, #YukarıKarabağ, #Libya ve #Suriye’deki son gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2021
📌Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin bugün temeli atılan 3.reaktörü milletimize hayırlı olsun.
📌Bu yıl turizmde salgın öncesi rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz.🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/4WFlW8KlTt
Вестник Кавказа
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