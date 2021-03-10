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Главы МИД России и Турции встретились в Катаре (ФОТО)

Главы МИД России и Турции встретились в Катаре (ФОТО)

В Дохе прошла встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом турецкий министр написал на своей странице в Twitter.

Чавушоглу отметил, что обсуждались последние отношения двух государств, события в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.

Лавров в свою очередь отметил, что как раз сегодня президенты России и Турции в онлайн-режиме провели церемонию заливки бетона под основание третьего блока турецкой АЭС "Аккую". Чавушоглу признался, что из-за перелета успел посмотреть только небольшой кусочек трансляции.

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Вестник Кавказа

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