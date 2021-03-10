"Сюжеты и образы Низами" в музее Востока

Завтра в Государственном музее Востока при поддержке Фонда Гейдара Алиева начнет работу выставка "Сюжеты и образы Низами", посвященная 880-летию азербайджанского поэта. В экспозиции будут представлены рукописи, миниатюры, графика и живопись, а также предметы быта, демонстрирующие влияние, которое оказало и продолжает оказывать творчество Низами на изобразительное искусство.

Как заявил на состоявшемся сегодня открытии выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы, в Азербайджане благодарные потомки с огромным вниманием и любовью относятся к памяти и к творчеству Низами: "У нас ежегодно проводится очень много различных мероприятий, работает Фонд Низами, Институт Низами. Азербайджанский народ гордится своим великим соплеменником. Мы никогда не забываем, что в России еще во времена СССР всегда внимательно относились к творчеству и к памяти Низами. Азербайджанский народ не забудет 800-летие Низами в 1941 году в Ленинграде, который тогда находился под бомбежками и уже практически был в осаде. Тогда русская интеллигенция, литераторы, собрались в зале Эрмитажа и провели 800-летие Низами. Сохранились даже пригласительные билеты, программки. Это было своего рода гражданским подвигом: в 1941 году провести такое мероприятие, когда город был практически в блокаде!"

"Мне чисто по-человечески очень повезло - на мою долю выпало проведение уже 850-летия великого Низами. Уже на излете СССР, в 1991 году, мы провели торжественное собрание в Большом театре, где присутствовала вся интеллигенция Москвы, даже первый и последний президент СССР Горбачев. Тогда же перед зданием посольства в Москве был открыт памятник Низами. Тогда же, в 1991 году, при помощи Анатолия Собчака мы успешно провели в Санкт-Петербурге Неделю, посвященную творчеству Низами. Тогда было принято решение поставить памятник Низами и в Санкт-Петербурге, и мы очень гордимся тем, что позже на открытии того памятника присутствовали президент России Владимир Путин и наш выдающийся лидер, государственный деятель Гейдар Алиев, который всегда говорил, что юбилей Низами надо отмечать не только по юбилейным датам, а каждый год, и помнить о нем всегда", - заявил Полад Бюльбюль оглы.

На выставке в Музее Востока также представляют свои экспонаты ГМИИ им. А.С. Пушкина, Саратовский художественный музей им. А.Н. Радищева, Музей-усадьба Архангельское, Фонд Марджани и Государственный Эрмитаж. Полад Бюльбюль оглы выразил особую благодарность их руководителям, в частности директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому: "Любой музей, любой директор не любит отдавать из своей коллекции что-то, причем не на несколько дней, а даже на несколько часов. Это понятно, потому что музейщики - особые люди. Я в течение 18 лет был министром культуры [Азербайджана], поэтому хорошо знаю, что в музеях работают искренне преданные своему делу люди, которые действительно себя посвящают служению культуре, служению истории, сохранению национальных ценностей. Поэтому особая благодарность за то, что из своих фондов они предоставили здесь сегодня экспонаты… Хотел еще раз вас поблагодарить, что вы нашли время сегодня прийти сюда, несмотря на опасность пандемии. Творчество Низами этого стоит".

Руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова отметила, что Фонд и музей Востока связывают прочные отношения: "Это наши давние друзья и единомышленники. Гостеприимные двери этого музея не раз распахивались для азербайджанского искусства. Мы еще не успели забыть, как год назад здесь прошла великолепная выставка ”Век советского Азербайджана”. В декабре 2015 года Азербайджан встречал уникальную выставку восточных миниатюр ”Бабур-наме”. Уникальность этой выставки заключалась в том, что она впервые покинула пределы России. Нам было очень приятно, что именно азербайджанские ценители искусства имели возможность ее увидеть. Наше сотрудничество с музеем Востока продолжается. Я думаю, что мы сделаем не один проект. Мы вносим свой вклад в развитие азербайджано-российских культурных связей. Надеюсь, вы все согласитесь, что культура не менее важна, чем политическая и экономическая составляющая".

"Руководство Фонда Гейдара Алиева во главе с вице-президентом нашей страны Мехрибан-ханум Алиевой всегда уделяет большое внимание созидательной и объединяющей роли искусства, поэтому Фонд проводит масштабные проекты вне пределов Азербайджана. Стоит только назвать недавно прошедшую масштабную выставку азербайджанских ковров в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, вечер азербайджанской музыки в Пекине. Культурное наследие всегда в приоритете Фонда Гейдара Алиева. И сейчас будет уделяться огромное внимание восстановлению объектов истории и архитектуры, разрушенных за 30 лет оккупантами [в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, освобожденных минувшей осенью от армянских националистов]. Эти объекты будут восстанавливаться вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности. Такова наша политика, таковы наши принципы, это идеи толерантности и мультикультурализма", - подчеркнула Тамилла Ахмедова.

Она также обратила внимание на то, что 2021 год был объявлен Годом Низами: "Думаю, мы все еще станем не только свидетелями, но и участниками многих интересных мероприятий и проектов. Низами пережил свое время. Он подарил миру не только свое творчество, но и свою великую философию любви. Я очень рада, что в мае этого года Азербайджан будет принимать эту выставку у себя, в Центре Гейдара Алиева".

Директор Музея Востока Александр Седов рассказал о том, что "выставка была задумана несколько месяцев назад, и основная ее идея была а том, чтобы показать вещи из фондов, которые не часто покидают запасники, а некоторые из этих вещей вообще не выставлялись. Идея была привлечь к организации выставки другие музеи. В первую очередь это касается Эрмитажа".

Куратор выставки, научный сотрудник Государственного музея Востока, кандидат искусствоведения Полина Коротчикова пояснила, что выставка построена по литературному принципу: "Она называется ”Сюжеты и образы Низами”, и в первую очередь для нас было интересно показать это читателям; вдохновить их на то, чтобы читать произведения Низами. Поэтому при входе на выставку читатель сразу начинает путешествовать по его произведениям. Выставка построена таким образом, чтобы посетитель прошел от первой до пятой поэмы Низами, входящих в его знаменитую пятерицу ”Хамсе”. Каждому блоку на выставке дан подробный синопсис о том, что происходит в той или иной поэме. Мы постарались максимально художественными средствами проиллюстрировать отдельные сюжеты из каждой поэмы и дать им описание с цитатами из Низами, чтобы читателю было интересно, смотрящему было интересно, чтобы он понимал, что происходит, возможно, вдохновился и продолжил свое знакомство с произведениями поэта".

"Любой приходящий на выставку может заметить, что некоторые сюжеты фигурируют на разных материалах: как иллюстрации в рукописях, на изразцах, на лаковых изделиях, на зеркалах и так далее. Связано это с тем, что Низами был очень любим и в персоязычном мире, и в Азербайджане. Его произведения очень скоро стали узнавать, поэтому художники декорировали им любые поверхности. Это мог быть ковер, это мог быть изразец, и всем было понятно, что изображено. Это понятно каждому, как сказка, которая была с человеком с детства. Собственно, об этом частично и рассказывает наша выставка", - сказала Полина Коротчикова.

Советник генерального директора музея Востока Татьяна Метакса заявила: "Сказочная выставка, великий Низами! В этом году исполняется 880 лет прекрасному азербайджанскому поэту. Это значимая культурная дата в жизни России и Азербайджана. Наш музей Востока отмечает эту дату такой яркой, глубоко научной и в то же время очень интересной для самых разных людей выставкой. Люди, пришедшие сюда и рассматривающее ковры, керамику, живопись, прочитывающие или хотя бы наблюдающие за страницами древних книг, войдут в этот мир сказочных красавиц, причем очень смелых; в мир охоты, в мир войн, в мир мудрецов, размышляющих над судьбами Земли и людей. Низами на этой выставке буквально оживает. Такие выставки невозможно не посетить. Это все равно что притронуться к чистейшему источнику, который придает нам силы, который придает нам мощь и помогает справляться с любыми жизненными трудностями".

Выставка продлится до 3 мая.