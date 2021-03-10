Крымский Форос не закроет свои пляжи

Пляжи крымского санатория "Форос" будут благоустроены и останутся открытыми для посещения, - заверил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"У "Фороса" восемь карт пляжей, они будут благоустроены, в том числе элементами инвентаря и всем остальным", - отметил он, добавив, что три дополнительных пляжа, которые расположены на территории поселка - "Зеленый", "Тихая бухта" и "Холодный" - также будут благоустроены, передает "АиФ-Крым"

Глава Минтуризма Крыма рассказал, что все пляжи Фороса были изучены представителями министерства и намечены планы их улучшения и благоустройства, а также определены ответственные за это. Плажи в этом сезоне станут лучше, - пообещал Волченко.