В Турции выявлены случаи заражения четырьмя вариантами коронавируса

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о том, что в настоящее время в республике выявлено более 41 тыс случаев заражения британским штаммом коронавируса.

"На сегодняшний день в 76 провинциях зафиксировано 41 488 случаев заражения британским штаммом, в девяти провинциях выявлен 61 случай заражения южноафриканским штаммом, в одной провинции зарегистрирован случая заражения калифорнийско-нью-йоркским штаммом и еще один случай заражения бразильским штаммом коронавируса", - цитирует данные главы турецкого Минздрава ТАСС.

Ранее он заявил о том, что Турция зарегистрирует и начнет производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", когда получит положительные результаты токсикологических тестов.