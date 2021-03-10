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Томас Бах переизбран президентом МОК

Томас Бах переизбран президентом МОК

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран на свой пост на новый четырехлетний срок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Такое решение было принято в ходе 137-й сессии МОК, которая проходит в онлайн-формате с 10 по 12 марта.

Бах был единственным кандидатом на пост президента организации. Его кандидатуру поддержали 93 человека, четверо воздержались, один делегат проголосовал против.

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Вестник Кавказа

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