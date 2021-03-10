В Тбилиси запрещается использование зданий до их сдачи в эксплуатацию

Комитеты парламента Грузии приступают к рассмотрению поправок в Кодекс Грузии о пространственном планировании, архитектурной и строительной деятельности, в соответствии с которым в Тбилиси будет запрещено функционирование и использование зданий, которые еще не были сданы в эксплуатацию.

"До издания акта о приеме здания в эксплуатацию его будет запрещено использовать для жилья или по другому назначению", - пишет Sputnik Грузия, уточняя, что такое здание будет запрещено обеспечивать газом или электроэнергией, за исключением случаев служебной необходимости.

Поправки обретут силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.