В США прогнозируют серию терактов из-за политики Байдена

Террористы могут оказаться на территории США, воспользовавшись слабой защищенностью южных границ страны. Об этом заявил сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, передает The Washington Time.

Республиканец подчеркнул, что послабления в миграционной политике, инициированные администрацией Джо Байдена, могут привести к серьезным последствиям для безопасности США. По его мнению, слабым пограничным контролем могут воспользоваться не только мигранты.

"Финансовый кризис в приграничных городах со временем перерастет в кризис национальной безопасности. Потому что сегодня они дети, а завтра легко могут стать террористами", — считает Грэм.

Он также добавил, что необходимо помнить о 20-й годовщине терактов 11 сентября. "Мировые террористические организации не хотели бы ничего большего, кроме как снова нанести нам удар, показать, что они все еще живы и здоровы", — отметил законодатель.