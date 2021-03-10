Блинкен проведет переговоры с главой МИД Китая

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

"Госсекретарь и помощник президента обсудят [с китайскими представителями] ряд вопросов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее Блинкен заявлял о том, что американская сторона должна подходить к взаимодействию с Китаем по всем вопросам с позиции силы.