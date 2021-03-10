Главу дагестанского села обвинили в превышении полномочий

Главу Каякентского сельсовета Дагестан обвиняют в незаконной передаче земли четырем местным жителям, сообщает пресс-служба управления СКР по РД.

По версии следствия, в 2018 году чиновник издал указ о предоставлении в собственность четырем гражданам земельные участки площадью 8-10 тыс кв м каждому для ведения личного хозяйства.

Против главы заведено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления".

Отмечается, что сумма ущерба обвиняемого муниципалитету составила около 3,8 млн рублей.